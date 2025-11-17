Frattesi non ha più di 40' nelle gambe, all'Inter lo sanno. E lo metti titolare? Ma che modo è? Locatelli non Cristante in questo momento. Italia in confusione totale, umiliata dalla Norvegia che ha giocato un'amichevole. Bastoni era stato discreto, poi ha perso tutti i riferimenti. Frattesi non mi convince, non si può pensare di Frattesi e la sua carriera. Ha sempre fatto gol in Nazionale? Bisogna ragionare su chi li farà i gol. Basta vedere il minutaggio dell'Inter, non può essere titolare nell'Italia.