Alessandro De Felice Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 12:46)

Un weekend unico e speciale per la NFL, la lega professionistica del football americano made in USA. Nel pomeriggio di domenica 16 novembre si è svolta allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid la partita tra Miami Dolphins e Washington Commanders, valida per l'11.a giornata della regular season del campionato.

Da diversi anni la NFL organizza partite in Europa per diffondere la passione e la conoscenza del football americano anche nel Vecchio Continente: l'NFL Madrid Game 2025 è diventata un'occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra l'Inter e la lega americana.

Nel corso della FIFA Club World Cup negli Stati Uniti l'Inter è stata protagonista di diverse attività con le squadre del football americano: i nerazzurri hanno accolto ospiti speciali tra Los Angeles e Seattle, tra cui Cameron Dicker dei Los Angeles Chargers, Rylie Mills dei Seattle Seahawks e Cliff Avril, legend dei Seahawks. Inoltre, durante il Mondiale, il Club aveva ricevuto la visita di CJ Stroud, quarterback degli Houston Texans, direttamente all'Inter HQ di Milano.

Nel weekend di Madrid il protagonista è stato Christian Vieri, legend nerazzurra e Hall of Famer del Club: nella giornata di sabato Bobo, grande appassionato di football americano, ha assaggiato il clima dell'NFL Madrid Game partecipando in prima persona ai giochi organizzati nel Fan Village dei Miami Dolphins, sfoggiando la maglia speciale Inter x NFL lanciata durante l'estate dal Club. Un'occasione per salutare i tanti tifosi presenti e visitare gli stand presenti nel villaggio.

Domenica, giorno della partita tra Dolphins e Commanders, Vieri ha ritrovato il Bernabeu, stadio dove ha giocato diverse volte in carriera, in una veste totalmente nuova, dedicata al football americano. L'ex attaccante nerazzurro ha incontrato e salutato il commissioner della NFL, Roger Goodell, e Dan Marino, Legend dei Miami Dolphins e prima di assistere alla partita, terminata con la vittoria per 16 a 13 dei Dolphins.

Un weekend straordinario, all'insegna della passione per lo sport attraverso l'incontro tra il calcio e il football americano. Un percorso che l'Inter aveva già iniziato direttamente negli USA, creando un legame che a Madrid si è approfondito ulteriormente.