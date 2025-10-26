"L'Inter protesta ma non urla, il Napoli (anzi Conte) non ci sta e rende tutto con gl'interessi. Prima Marotta, il suo lamento è sussurrato, ma preciso. "Serve chiarezza, chi deve decidere?". La sconfitta brucia e va oltre la classifica. Napoli-Inter ormai non è più una partita normale. Forse proprio perché Conte ha allenato anche l'Inter. In campo litiga con Lautaro, negli spogliatoi bacchetta Marotta, a distanza. E già che c'è attacca anche Inzaghi, che non c'è più da 6 mesi. Parte proprio da lontano. "Abbiamo compiuto un'impresa, battendo la squadra più forte che c'è in Italia. Sì, perché l'Inter è sempre la più forte da 3 anni in qua. Ha lasciato per strada qualche vittoria, ma non ci sono dubbi su chi abbia da sempre la rosa migliore". E Inzaghi è servito, altro che Chivu incrociato stavolta", sottolinea il Giornale.