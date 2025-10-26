FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma…

ultimora

Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma…

Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma… - immagine 1
Le ultime su Mkhitaryan e Thuram e la posizione dell'Inter dopo la sconfitta contro il Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

C'è tanta delusione e amarezza in casa Inter per la sconfitta contro il Napoli, la terza in otto partite di campionato.

Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha riportato aggiornamenti su alcuni temi di campo: oggi la squadra si è allenata nel classico day after delle partite. Thuram, però, si è allenato a parte ed è escluso che possa esserci contro la Fiorentina.

Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma…- immagine 2
Getty Images

Per Thuram è possibile un rientro tra il match di domenica prossima contro il Verona e quello successivo in Champions contro il Kairat a San Siro. E domani, invece, ci saranno gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio di Mkhitaryan, che si è fatto male nell'occasione del rigore assegnato al Napoli.

Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma…- immagine 3
Getty Images

"L'Inter è arrabbiata, nessuno pensa di aver perso per quell'errore ma come ha spiegato Chivu sono arrabbiati anche per la mancata reazione del secondo tempo", riferisce poi Barzaghi, spiegando la posizione dell'Inter in merito al rigore - che l'AIA ha definito un errore - che ha sbloccato il match in favore del Napoli.

Leggi anche
Insulti e gestacci, cosa è successo tra Lautaro e Conte. Il Toro ha urlato…
Chivu la vera novità. Conte, allusioni poco opportune. Fu proprio lui che a Dortmund…

© RIPRODUZIONE RISERVATA