Sky – Mkhitaryan, la situazione. Escluso rientro Thuram. Inter furiosa ma…

Le ultime su Mkhitaryan e Thuram e la posizione dell'Inter dopo la sconfitta contro il Napoli

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 16:00)

C'è tanta delusione e amarezza in casa Inter per la sconfitta contro il Napoli, la terza in otto partite di campionato.

Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha riportato aggiornamenti su alcuni temi di campo: oggi la squadra si è allenata nel classico day after delle partite. Thuram, però, si è allenato a parte ed è escluso che possa esserci contro la Fiorentina.

Per Thuram è possibile un rientro tra il match di domenica prossima contro il Verona e quello successivo in Champions contro il Kairat a San Siro. E domani, invece, ci saranno gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio di Mkhitaryan, che si è fatto male nell'occasione del rigore assegnato al Napoli.

"L'Inter è arrabbiata, nessuno pensa di aver perso per quell'errore ma come ha spiegato Chivu sono arrabbiati anche per la mancata reazione del secondo tempo", riferisce poi Barzaghi, spiegando la posizione dell'Inter in merito al rigore - che l'AIA ha definito un errore - che ha sbloccato il match in favore del Napoli.