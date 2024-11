Inter, prove di futuro contro la Fiorentina. Le quote dei bookmakers

In un campionato che, arrivato a poco più di un terzo del suo programma, continua a mantenere molte carte coperte, Fiorentina e Inter viaggiano oggi alla luce del sole e a braccetto in un quartetto di squadre a 28 punti completato da Atalanta e Lazio, con il Napoli capolista davanti di una sola lunghezza. L’incrocio del ‘Franchi’ assume così i contorni di uno scontro diretto, al quale i padroni di casa arrivano forti del successo ritrovato in Conference League, a spese dei ciprioti del Pafos FC, e di una impressionante striscia di sette vittorie consecutive in Serie A. Dal canto suo, la compagine di Simone Inzaghi ha ripreso la propria marcia dopo la sosta per le Nazionali travolgendo il Verona e superando per 1-0 il Lipsia, rinnovando così la propria presenza ai piani alti sia in Italia che in Europa. Secondo i bookies, questo big match potrebbe pendere a favore proprio dei campioni d’Italia.