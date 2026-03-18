L'Inter sta gettando le basi per la prossima stagione. Il mercato prevede diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. Ma che forma prenderà lo scacchiere nerazzurro? Nel focus della Gazzetta dello Sport si parla anche di questo:

"L'ultimo ad utilizzare un modulo diverso da quello che impone la difesa a tre era stato Spalletti durante la sua parentesi sulla panchina nerazzurra, iniziata nel 2017. Il modulo? Principalmente il 4-2-3-1, con il 4-3-3 come alternativa. Esattamente lo schieramento preferito da Cristian Chivu, che quest'anno per cause di forza maggiore ha dovuto adattarsi al recente calcio interista, ma che allo stesso tempo non ha mai abbandonato l'idea di una netta rottura col passato".