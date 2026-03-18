Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato della lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 22:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Lazio. "Il Milan ha perso l'ultimo treno per cercare di riagguantare l'Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. In più c'è stato qualche problema interno, come quello di Leao, imbufalito per la sostituzione. Ora il campionato è chiuso, non solo chiaramente per colpa dello scivolone rossonero, ma perché l'Inter è la squadra più forte".

"Detto ciò la Lazio, pur con molte assenze, ha tirato fuori l'orgoglio. È stato anche bello vedere l'Olimpico di nuovo pieno in questo momento così di contrasto con la proprietà. La squadra ha interpretato al meglio il suo ruolo, anche per merito di un allenatore come Sarri".

Che bilancio si può trarre sulla stagione del Napoli?

"Il Napoli deve puntare certamente al secondo posto. A ranghi completi questa squadra del resto avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter. Con gli infortuni le cose sono andate diversamente, ma va dato merito alla società e e a Conte di aver saputo reagire come grande fermezza. Alla fine sono ancora al terzo posto, a meno uno dal Milan".