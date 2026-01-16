Dopo la vittoria contro il Lecce, l'Inter scenderà in campo domani pomeriggio in casa dell'Udinese. Ecco i cambi previsti per la sfida contro i friulani.
Dopo la vittoria contro il Lecce, l'Inter scenderà in campo domani pomeriggio in casa dell'Udinese. Ecco i cambi previsti
Secondo Sky Sport, "Torna titolare Lautaro che ha riposato col Lecce. Allenamento completato in tarda mattinata, non ci sono grandi novità: Martinez potrebbe ritornare tra i convocati con l'Arsenal. Assenti Calhanoglu, Dumfries, Palacios e Di Gennaro. Tutti gli altri disponibili. Rientreranno anche Luis Henrique e Dimarco".
