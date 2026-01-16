FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, ecco quando rientra Martinez. Con l’Udinese previsti tre rientri tra i titolari

ultimora

Sky – Inter, ecco quando rientra Martinez. Con l’Udinese previsti tre rientri tra i titolari

Sky – Inter, ecco quando rientra Martinez. Con l’Udinese previsti tre rientri tra i titolari - immagine 1
Dopo la vittoria contro il Lecce, l'Inter scenderà in campo domani pomeriggio in casa dell'Udinese. Ecco i cambi previsti
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'Inter scenderà in campo domani pomeriggio in casa dell'Udinese. Ecco i cambi previsti per la sfida contro i friulani.

Sky – Inter, ecco quando rientra Martinez. Con l’Udinese previsti tre rientri tra i titolari- immagine 2
Getty Images

Secondo Sky Sport, "Torna titolare Lautaro che ha riposato col Lecce. Allenamento completato in tarda mattinata, non ci sono grandi novità: Martinez potrebbe ritornare tra i convocati con l'Arsenal. Assenti Calhanoglu, Dumfries, Palacios e Di Gennaro. Tutti gli altri disponibili.  Rientreranno anche Luis Henrique e Dimarco". 

Leggi anche
Biasin: “Sorpreso dall’Inter e da Chivu, non era facile. Una cosa da sottolineare...
Sabatini: “Scudetto? Inter nettamente favorita, per me la percentuale che lo vinca è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA