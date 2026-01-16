“Girone molto particolare dell’Inter che a un certo punto si ritrova con 4 sconfitte che sono il limite massimo per provare a vincere lo scudetto e uno si immagina quest’anno non ce la farà. E invece dopo qualche settimana è in testa, sta facendo un percorso netto con 7 vittorie e un pareggio col Napoli. Col Lecce una delle rarissime partite brutte dell’Inter. Il dato di fatto è che sono sorpreso: a luglio scorso c’era problema legato a quanto ci aveva detto Lautaro dopo il Mondiali, situazioni da chiarire, un allenatore semi esordiente, dalle altre parti sono arrivati allenatori con un certo pedigree, mercato che era più importante da altre parti, la mia sensazione era l’Inter rimane molto forte, ma Chivu deve essere veramente bravo a entrare nella testa del suo gruppo e l’ha fatto. Ed è la cosa da rimarcare più di Lautaro in testa alla classifica dei cannonieri, più di Akanji ottimo acquisto.