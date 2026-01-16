FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Sorpreso dall’Inter e da Chivu, non era facile. Una cosa da sottolineare più di tutte”

ultimora

Biasin: “Sorpreso dall’Inter e da Chivu, non era facile. Una cosa da sottolineare più di tutte”

Biasin: “Sorpreso dall’Inter e da Chivu, non era facile. Una cosa da sottolineare più di tutte” - immagine 1
Dell'Inter che è campione d'inverno ed è in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Milan ha parlato il giornalista
Andrea Della Sala Redattore 

Dell'Inter che è campione d'inverno ed è in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Milan ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a L'ascia raddoppia:

“Girone molto particolare dell’Inter che a un certo punto si ritrova con 4 sconfitte che sono il limite massimo per provare a vincere lo scudetto e uno si immagina quest’anno non ce la farà. E invece dopo qualche settimana è in testa, sta facendo un percorso netto con 7 vittorie e un pareggio col Napoli. Col Lecce una delle rarissime partite brutte dell’Inter. Il dato di fatto è che sono sorpreso: a luglio scorso c’era problema legato a quanto ci aveva detto Lautaro dopo il Mondiali, situazioni da chiarire, un allenatore semi esordiente, dalle altre parti sono arrivati allenatori con un certo pedigree, mercato che era più importante da altre parti, la mia sensazione era l’Inter rimane molto forte, ma Chivu deve essere veramente bravo a entrare nella testa del suo gruppo e l’ha fatto. Ed è la cosa da rimarcare più di Lautaro in testa alla classifica dei cannonieri, più di Akanji ottimo acquisto.

LEGGI ANCHE

Biasin: “Sorpreso dall’Inter e da Chivu, non era facile. Una cosa da sottolineare più di tutte”- immagine 2

Da semi esordiente sta al tavolo di allenatori con esperienza molto più rimarcata. Ottimo lavoro di un tecnico che non era scontato riuscisse a fare. Io contesto l’idea della fuga, hai dato un segnale in chiave Napoli, ma continuiamo a sottovalutare il Milan, ma non è così. Da adesso farà ragionamenti diversi, senza l’Europa.. L’Inter c’è ma non ha strappato. Finora ha capito le dinamiche del trattare il suo gruppo. Non contesto le decisione che prende Chivu, anche se sono cose che non si sono mai viste come non allenarsi il giorno prima”.

Leggi anche
Sabatini: “Scudetto? Inter nettamente favorita, per me la percentuale che lo vinca è...
Ventola: “Inter non brillante, tra le più bruttine: è questione di testa perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA