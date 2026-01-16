FC Inter 1908
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Come sono le percentuali adesso? Secondo me dopo questo turno infrasettimanale l'Inter ha il 50% di vincere, poi facciamo 15 ciascuna Napoli, Milan e Juve.

L'altro 5 lo diamo alla Roma, non vedo altre soluzioni. L'Inter è nettamente favorita e sta confermando di esserlo: la grande delusione è il Napoli. L'Inter ha allungato in maniera secondo me decisiva: certe occasioni non si sprecano, i nerazzurri non l'hanno sprecata mentre gli azzurri sì".

