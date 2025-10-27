"Contro l’Inter è stata una lezione di calcio di Antonio Conte a Chivu", ha detto Valter De Maggio a Kiss Kiss

Fa ancora discutere il calcio di rigore concesso da Mariani al Napoli che ha sbloccato il risultato contro l'Inter. L'arbitro, l'assistente e il VAR saranno fermati, in attesa poi di sentire le parole di Rocchi a Open VAR.

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della vittoria del Napoli contro l'Inter: “Contro l’Inter è stata una lezione di calcio di Antonio Conte a Chivu.

Ve lo avevo detto la settimana scorsa che ero molto sereno, Conte cavalca la pressione e il risultato lo avete visto.