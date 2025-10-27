L'appuntamento di domani in conferenza stampa magari aiuterà a capire quante novità Cristian Chivu ha in mente per Inter-Fiorentina di mercoledì. Di certo, dovrà fare a meno di Mkhitaryan e questo porterà a cambiare qualcosa in mezzo al campo. Rimane però la sensazione che possano esserci sorprese anche negli altri reparti. Lo ha ribadito anche Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, nel focus da Appiano Gentile.

Al posto dell'armeno è ballottaggio al momento tra Sucic e Zielinski. In difesa, invece, probabile che torni De Vrij al posto di Acerbi, ma non solo. Una chance potrebbe averla anche Carlos Augusto, magari al posto di Bastoni che finora le ha giocate tutte. Davanti Pio Esposito potrebbe far rifiatare Bonny e vincere una maglia al fianco di Lautaro Martinez.