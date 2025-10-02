Dopo aver accusato un fastidio nel corso del match contro lo Slavia Praga, nella giornata di ieri Marcus Thuram si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L'attaccante salterà la partita con la Cremonese di sabato pomeriggio e non risponderà alla convocazione della nazionale francese.

"Appare remoto, ma non è da escludere del tutto l’ipotesi che torni a disposizione di Chivu subito dopo la sosta per la trasferta contro la Roma di Gasperini del 18 ottobre. Considerando che la stagione però è appena all’inizio, l’allenatore rumeno e lo staff medico hanno ovviamente intenzione di gestire il fascicolo con estrema prudenza. Senza assumersi alcun rischio: per questo motivo, la gara dell’Olimpico a oggi sembra appesa a un filo".