FC Inter 1908
Inter, quando torna Thuram? Non è da escludere questa ipotesi. Chivu e lo staff hanno… - immagine 1
Per l'attaccante risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ecco quando potrà tornare
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo aver accusato un fastidio nel corso del match contro lo Slavia Praga, nella giornata di ieri Marcus Thuram si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L'attaccante salterà la partita con la Cremonese di sabato pomeriggio e non risponderà alla convocazione della nazionale francese.

Inter, quando torna Thuram? Non è da escludere questa ipotesi. Chivu e lo staff hanno…- immagine 2
Getty Images

"Appare remoto, ma non è da escludere del tutto l’ipotesi che torni a disposizione di Chivu subito dopo la sosta per la trasferta contro la Roma di Gasperini del 18 ottobre. Considerando che la stagione però è appena all’inizio, l’allenatore rumeno e lo staff medico hanno ovviamente intenzione di gestire il fascicolo con estrema prudenza. Senza assumersi alcun rischio: per questo motivo, la gara dell’Olimpico a oggi sembra appesa a un filo".

Inter, quando torna Thuram? Non è da escludere questa ipotesi. Chivu e lo staff hanno…- immagine 3

"E lo stesso discorso vale anche per la partita del terzo turno di Champions League contro l’Union St. Gilloise del 21 ottobre. Concretamente, insomma, il mirino è puntato sullo scontro diretto con il Napoli del weekend successivo, la terza gara di fila lontano da San Siro per i nerazzurri dopo la pausa".  

(Corriere dello Sport)

