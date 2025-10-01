Voluto fortemente dalla dirigenza, Luis Henrique sta scalpitando per cercare spazio anche con continuità alla corte di Chivu. Quanto guadagna il brasiliano arrivato all'Inter dal Marsiglia di De Zerbi? Calcio e Finanza fa chiarezza sulla questione, avendo consultato la documentazione ufficiale.
Inter, quanto guadagna Luis Henrique? Lo stipendio e tutti i bonus del brasiliano
Il calciatore arrivato questa estate dal Marsiglia ha firmato un quadriennale con il club nerazzurro: Calcio e Finanza svela tutti i dettagli
Come a Sucic, anche a Luis Henrique il club nerazzurro ha corrisposto 30 mila euro lordi per il mese di giugno. Dal 1 luglio è partito un contratto quadriennale con ingaggio lordo a salire: l'esterno percepirà 3,87 milioni di euro lordi (pari a circa 2,11 milioni di euro netti) per il 2025/26, 4,053 milioni di euro lordi (pari a circa 2,20 milioni di euro netti) per il 26/27, 4,237 milioni di euro lordi (pari a circa 2,30 milioni di euro netti) per il 27/28, 4,421 milioni di euro lordi (pari a circa 2,40 milioni di euro netti) per il 28/29.
Il bonus del contratto di Luis Henrique—
Nel contratto di Luis Henrique sono previsti anche diversi bonus, che Calcio e Finanza riporta puntualmente nel dettaglio:
