Il calciatore arrivato questa estate dal Marsiglia ha firmato un quadriennale con il club nerazzurro: Calcio e Finanza svela tutti i dettagli

Voluto fortemente dalla dirigenza, Luis Henrique sta scalpitando per cercare spazio anche con continuità alla corte di Chivu. Quanto guadagna il brasiliano arrivato all'Inter dal Marsiglia di De Zerbi? Calcio e Finanza fa chiarezza sulla questione, avendo consultato la documentazione ufficiale.