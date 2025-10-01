FC Inter 1908
Il calciatore arrivato questa estate dal Marsiglia ha firmato un quadriennale con il club nerazzurro: Calcio e Finanza svela tutti i dettagli
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Voluto fortemente dalla dirigenza, Luis Henrique sta scalpitando per cercare spazio anche con continuità alla corte di Chivu. Quanto guadagna il brasiliano arrivato all'Inter dal Marsiglia di De Zerbi? Calcio e Finanza fa chiarezza sulla questione, avendo consultato la documentazione ufficiale.

Come a Sucic, anche a Luis Henrique il club nerazzurro ha corrisposto 30 mila euro lordi per il mese di giugno. Dal 1 luglio è partito un contratto quadriennale con ingaggio lordo a salire: l'esterno percepirà 3,87 milioni di euro lordi (pari a circa 2,11 milioni di euro netti) per il 2025/26, 4,053 milioni di euro lordi (pari a circa 2,20 milioni di euro netti) per il 26/27, 4,237 milioni di euro lordi (pari a circa 2,30 milioni di euro netti) per il 27/28, 4,421 milioni di euro lordi (pari a circa 2,40 milioni di euro netti) per il 28/29.

Il bonus del contratto di Luis Henrique

Nel contratto di Luis Henrique sono previsti anche diversi bonus, che Calcio e Finanza riporta puntualmente nel dettaglio:

  • 183.5 mila € lordi nel caso sia titolare nel 30% delle gare (circa 100 mila € netti)

  • 275 mila € lordi nel caso sia titolare titolare nel 50% delle gare (circa 150 mila € netti)

  • 275 mila € lordi nel caso sia titolare titolare nel 70% delle gare (circa 150 mila € netti)

  • 92 mila € lordi per aver realizzato 10 gol o assist (circa 50 mila € netti)

  • 183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)

  • 55 mila € lordi per la Coppa Italia (circa 30 mila € netti)

  • 37 mila € lordi per la Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)

