Inter, quanto guadagna Sucic? Il vero compenso e tutti i bonus del croato

Inter Petar Sucic
I dettagli del contratto firmato dal centrocampista arrivato dalla Dinamo Zagabria e già importante per Cristian Chivu
Daniele Vitiello
Petar Sucic è tra le note più liete del mercato nerazzurro. Arrivato su intuizione di Piero Ausilio, abile ad anticipare la concorrenza addirittura chiudendo l'operazione la scorsa primavera, si è già ritagliato uno spazio importante in campo fino a questo momento. Da Calcio e Finanza emerge un dettaglio interessante sull'impatto a bilancio del croato: il suo effettivo stipendio lordo. Oltre a un riconoscimento di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025, l'ex Dinamo Zagabria percepirà un compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti).

I bonus nel contratto di Sucic

Ci sono anche diversi bonus previsti nel contratto di Petar Sucic. A svelarli è ancora Calcio e Finanza nel suo focus. Questi nel dettaglio:

  • 275.5 mila € lordi per 50% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)

  • 275.5 mila € lordi per 70% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)

  • circa 275.5 mila € lordi per vittoria in Champions (circa 150 mila € netti)

  • circa 137.5 mila € lordi per la vittoria dell’Europa League (circa 75 mila € netti)

  • circa 183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)

  • circa 55 mila € lordi per la vittoria della Coppa Italia (circa 30 mila € netti)

  • circa 37 mila € lordi per la vittoria della Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)

