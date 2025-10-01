Inter, quanto guadagna Sucic? Il vero compenso e tutti i bonus del croato

I dettagli del contratto firmato dal centrocampista arrivato dalla Dinamo Zagabria e già importante per Cristian Chivu

Petar Sucic è tra le note più liete del mercato nerazzurro. Arrivato su intuizione di Piero Ausilio, abile ad anticipare la concorrenza addirittura chiudendo l'operazione la scorsa primavera, si è già ritagliato uno spazio importante in campo fino a questo momento. Da Calcio e Finanza emerge un dettaglio interessante sull'impatto a bilancio del croato: il suo effettivo stipendio lordo. Oltre a un riconoscimento di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025, l'ex Dinamo Zagabria percepirà un compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti).