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Inter: raduno, preparazione e amichevoli, i dettagli dell’estate nerazzurra
Scudetto e Coppa Italia. Si è chiusa con due trofei la stagione dell'Inter, una stagione che non partiva sotto i migliori auspici. Invece Cristian Chivu e la squadra sono riusciti a ribaltare i pronostici della vigilia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il futuro più imminente è la prossima stagione.
"Che, per l’Inter comincerà attorno alla metà di luglio. Tra il 13 e il 14, infatti, ci sarà il raduno, con visite e test per una truppa che sarà priva degli elementi impegnati ai Mondiali nel continente americano. Già il 16 si partirà per la Germania, nella regione del Baden-Württemberg".
"Li verrà svolta la prima parte della preparazione, che durerà circa una decina di giorni. Poi, il 29, sempre di luglio, ecco il trasferimento a Hong Kong, per il primo appuntamento della tournée dall’altra parte del mondo: sfida con il Manchester City, il 1° agosto, al Kai-Tak Stadium. Il 3 nuovo decollo, stavolta per l’Australia, dove sono in calendario altre due amichevoli: contro il Milan, il 5, e contro la Juventus, l’8, sempre all’Optus Stadium di Perth. Immediato, poi, il rientro in Italia, con sbarco previsto per il 9. A quel punto, mancheranno giusto un paio di settimane per l’inizio del campionato, fissato per il weekend del 23-24 agosto".
(Corriere dello Sport)
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