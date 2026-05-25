"Voto all'Inter? 8,5 perché c'è stata quella eliminazione prematura in Champions. Lavoro fatto bene, quando non tutti ci credevano. Ingaggiato allenatore giovane, ma un giovane vecchio per conoscenze, per leadership, per grandezza da calciatore. In un campionato in cui le altre grandi sono state mediocri, ha vinto il calcio e ha perso la mediocrità. In questo Chivu non ha seguito i mediocri ma ha dato una proposta di modernità, sapendo gestire inculcando le proprie idee. Voto alto, prima esperienza in una grande e ha vinto due trofei".