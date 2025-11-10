Andrea Ranocchia, su Pressing, ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Lazio di Sarri. «Inter bellissima. La rosa è più forte dell'anno scvorso. Là davanti i cambi di Thuram e Lautaro che sono i titolari, sono forti, con tutto il rispetto di Arnautovic e Taremi, il francese è potuto rientrare con calma. In un altro momento a Verona lo avrebbe fatto giocare subito», ha detto sulla sfida e sulla rosa nerazzurra.

«Cinque Messi per Il gol di Lautaro? Non sono d'accordo. Lui ha fatto scorrere pensando di aver tempo, ha visto poi arrivare l'avversario e ha dovuto anticipare il tiro e gli è andato verso l'esterno. Ma questo è cercato. Magari non voleva metterla proprio lì, ma era l'unico modo per tirare in porta. Un tiro sporco? È un tiro, se tiri per cercare la porta è un tiro dopo che la prendi o bene o male...», ha poi aggiunto rispetto a quanto detto da Di Canio sulla rete che ha sbloccato la partita e che è stata segnata dal giocatore argentino.