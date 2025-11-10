Stramaccioni: “L’Inter ha mandato un segnale forte, Bonny tantissima roba”

"L'Inter è partita fortissimo. Se giochi a San Siro con l'Inter e prendi gol dopo 2', è pesante, ma la Lazio è stata viva per tutta la partita. Ma i nerazzurri hanno vinto e mandato un segnale in una giornata in cui tutte hanno frenato. Bonny ha numeri importantissimi nella sua stagione all'Inter, è tantissima roba, ma se Thuram sta bene non lo cambio con nessuno, è l'attaccante più completo della rosa".