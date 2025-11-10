L'Inter con autorevolezza batte 2-0 la Lazio e raggiunge la Roma in testa alla classifica. Queste le considerazioni di Andrea Stramaccioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Stramaccioni: “L’Inter ha mandato un segnale forte, Bonny tantissima roba”
ultimora
Stramaccioni: “L’Inter ha mandato un segnale forte, Bonny tantissima roba”
L'Inter con autorevolezza batte 2-0 la Lazio e raggiunge la Roma in testa alla classifica. Queste le considerazioni di Andrea Stramaccioni
"L'Inter è partita fortissimo. Se giochi a San Siro con l'Inter e prendi gol dopo 2', è pesante, ma la Lazio è stata viva per tutta la partita. Ma i nerazzurri hanno vinto e mandato un segnale in una giornata in cui tutte hanno frenato. Bonny ha numeri importantissimi nella sua stagione all'Inter, è tantissima roba, ma se Thuram sta bene non lo cambio con nessuno, è l'attaccante più completo della rosa".
"Il mio primo derby? Non ho dormito, era un derby che contava qualcosa di importante. Mi ricordo sempre la frase di Zanetti che mi diceva: 'Mister, non ti preoccupare, portaci al primo minuto poi ci pensiamo noi'.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA