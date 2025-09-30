FC Inter 1908
Inter, Ravezzani critico: “Chivu non mi convince quando dice che…”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così la comunicazione del tecnico dell'Inter Cristian Chivu
Sul suo profilo X, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così la comunicazione del tecnico dell'Inter Cristian Chivu: questa la critica nei confronti dell'allenatore nerazzurro.

"Non mi convince Chivu quando dice che cerca di accontentare un po’ tutti i suoi. Un allenatore non deve accontentare, deve fare scelte lucide, anche spietate. Quelli bravi riescono poi a farle accettare dai penalizzati e a tenerli pronti quando servono: a volte mai".

