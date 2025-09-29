A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, reduce dal primo gol in Serie A:
“Avevo fatto un appello per Pio Esposito: era quello che non doveva succedere con Camarda. Era stato osannato, poi il Milan Futuro, poi il Lecce. Sentivo diffidenza su Camarda. Di Pio ora se ne parla, non volevo accadesse ciò che era successo a Camarda.
Con Inzaghi non so quanto avrebbe giocato, è fortunato che c’è Chivu, gli dà fiducia e aiuta tanto. È un punto da non sottovalutare, con Inzaghi sarebbe stato mandato in prestito o addirittura ceduto. Lui aveva già fatto prestazioni, ha risposto col gol, ora lasciamolo tranquillo”.
