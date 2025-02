Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, ha criticato duramente la rosa dell'Inter, evidenziando lacune note da tempo e portate alla luce dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Quella di Firenze era la quinta partita consecutiva in 2 settimane con Lautaro e Thuram insieme dall'inizio, perché Inzaghi non si fida degli altri attaccanti (dagli torto). Taremi è un vero flop (3 gol in 27 presenze, 2 su rigore), mai suoi numeri (gol e assenze per infortuni) erano già crollati nella scorsa stagione al Porto, mentre Arnautovic è una scelta sbagliata dall'inizio e pagata cara (in tutti i sensi). Correa si è infortunato senza quasi mai giocare. E senza ThuLa non c'è la vera Inter. La favola della doppia squadra ormai non regge più, messa a nudo dagli infortuni, da cui l'anno scorso l'Inter sembrava immune, e dai numeri: già 22 gol subiti, gli stessi che in tutto lo scorso campionato".