"La polemica è arrivata dal Marocco fino al Sudafrica. Sono molto legato a Gattuso, ma dopo una partita non brillante contro la Moldavia, uscirsene contro le squadre africane...Ci sono momenti e momenti per parlarne. I criteri li ha stabiliti la FIFA. Ha ragione, ma il mondo è cambiato, non si vive più di storia. L'Italia è di prima fascia come storia ma di seconda a livello tecnico attualmente.