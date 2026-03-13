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Inter, rendimento top nel ritorno: nessuno come i nerazzurri, staccate Milan e Como

Inter, rendimento top nel ritorno: nessuno come i nerazzurri, staccate Milan e Como - immagine 1
L'analisi del girone di ritorno di Serie A con i nerazzurri di Cristian Chivu nettamente avanti sulle rivali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Si apre il sipario sulla 29esima giornata di Serie A con la sfida dell'Olimpico Grande Torino tra i granata di D'Aversa e il Parma di Carlos Cuesta.

Inter, rendimento top nel ritorno: nessuno come i nerazzurri, staccate Milan e Como- immagine 2
Getty Images

Proprio la formazione ducale è tra le migliori del campionato italiano per rendimento nel girone di ritorno.

Secondo l'analisi di DAZN nel pre-match di Torino-Parma, la formazione emiliana è al sesto posto - in coabitazione con la Roma - nella speciale classifica dopo il giro di boa.

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Come emerge dalla grafica di DAZN, al primo posto c’è l’Inter con un rendimento di 22 punti, il miglior punteggio, davanti a Milan, Como e Atalanta, avversaria domani dei nerazzurri di Chivu a San Siro alle ore 15.

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