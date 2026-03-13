Si apre il sipario sulla 29esima giornata di Serie A con la sfida dell'Olimpico Grande Torino tra i granata di D'Aversa e il Parma di Carlos Cuesta.
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Inter, rendimento top nel ritorno: nessuno come i nerazzurri, staccate Milan e Como
L'analisi del girone di ritorno di Serie A con i nerazzurri di Cristian Chivu nettamente avanti sulle rivali
Proprio la formazione ducale è tra le migliori del campionato italiano per rendimento nel girone di ritorno.
Secondo l'analisi di DAZN nel pre-match di Torino-Parma, la formazione emiliana è al sesto posto - in coabitazione con la Roma - nella speciale classifica dopo il giro di boa.
Come emerge dalla grafica di DAZN, al primo posto c’è l’Inter con un rendimento di 22 punti, il miglior punteggio, davanti a Milan, Como e Atalanta, avversaria domani dei nerazzurri di Chivu a San Siro alle ore 15.
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