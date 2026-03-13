Dopo la proposta di inserire tra i candidati al più importante premio della Regione Lombardia il difensore nerazzurro, arriva la replica dell'Assessore Lucente, Presidente dello ‘Juventus club Amici del Pirellone Gianluca Vialli’

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 19:01)

Inevitabile, dopo la decisione del presidente del Consiglio della Regione Lombardia, Federico Romani, di candidare Alessandro Bastoni tra i vincitori del Premio Rosa Camuna, arriva la replica di chi non è d'accordo. Si tratta dell'onorificenza più alta della Regione, è stata consegnata anche al presidente Marotta in passato.

«Come cittadino, assessore regionale e Presidente dello ‘Juventus club Amici del Pirellone Gianluca Vialli’ sono il primo a condannare i fischi negli stadi e l’accanimento mediatico nei confronti del calciatore dell’Inter, Alessandro Bastoni. Ma da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia, ce ne passa...», ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile e Presidente dello Juventus Club 'Amici del Pirellone Gianluca Vialli' di Regione Lombardia, che annovera tra gli iscritti assessori e consiglieri regionali di ogni parte politica.

«Lungi da me fare polemica nei confronti di chi ha candidato Bastoni alla massima onorificenza della Lombardia. Tutto è lecito e possibile. Credo però che le scuse tardive del calciatore non rappresentino certamente un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi, come ho letto nella motivazione dei proponenti», ha aggiunto.

«Piuttosto, per metterla sull’ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio ‘Cornuto e mazziato’: espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza…», ha concluso.

(Fonte: agenzia)