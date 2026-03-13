Dopo il derby saltato per febbre e, in generale, un momento tutt'altro che esaltante, Marcus Thuram è chiamato a una reazione

Marco Macca Redattore 13 marzo - 18:45

Dopo il derby saltato per febbre e, in generale, un momento tutt'altro che esaltante, Marcus Thuram è chiamato a una reazione e, in attesa del rientro di Lautaro, a trascinare l'Inter in queste partite cruciali per il futuro del campionato. A cominciare dalla sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta. Glielo chiede tutto il mondo nerazzurro, anche per spegnere le voci su un interessamento della Juventus, che starebbe accarezzando l'idea di ricongiungerlo al fratello Khephren. Scrive Sport Mediaset:

"Il mondo Inter chiede a Tikus di salire sui pedali. Il francese è chiamato a una prestazione da leader nella delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Una buona prova allontanerebbe anche le nubi che si stanno facendo capolino sul futuro di Thuram: nelle ultime settimane sono uscite diverse voci su una sua possibile addio all'Inter a fine stagione. E nonostante l'annata negativa, la fila di pretendenti per Marcus sarebbe già lunghissima: in prima fila le potenze della Premier e, soprattutto, la Juventus".

"Il legame tra la famiglia Thuram e il bianconero è chiaro a tutti: non solo papà Lillian in passato, oggi a Torino c'è anche il fratellino Khéphren e parte della dirigenza juventina avrebbe piacere a ricongiungerli (...). All'Inter, che chiaramente non vorrebbe cederlo a una rivale storica come i bianconeri, una partenza di Thuram non è più da considerare utopia (...)".

(Fonte: Sport Mediaset)