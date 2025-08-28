Oggi si alza il sipario sulla Champions League 2025-26, con i sorteggi di Montecarlo della prima fase. Ma, grazie alla partecipazione alla competizione, le quattro squadre italiane impegnate (Inter, Juventus, Atalanta e Napoli) hanno già garantiti dei ricavi dall'UEFA. Tuttosport oggi in edicola fa il punto:

"Tutte le squadre partecipanti riceveranno un premio di 18,62 milioni. Per quanto riguarda il pilastro “value”, che accorpa il valore del mercato dei diritti tv e il ranking storico, - secondo una stima di Calcio e Finanza -, la Juventus dovrebbe aggiungere altri 27,56 milioni. Qualche milione in più per l’Inter che si attesta sui 32 abbondanti; 24,6 per il Napoli e 26,33 per l’Atalanta. A questi, vanno aggiunti i premi legati ai risultati: ogni vittoria vale 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio vale 700mila euro. Per quanto riguarda la classifica finale della prima fase, il budget è suddiviso in 666 quote dal valore di 275mila euro".