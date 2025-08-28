Il centrocampista sta recuperando la condizione e ha messo nel mirino la prossima gara per giocare una manciata di minuti

Andrea Della Sala Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 09:02)

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi sta recuperando la condizione e ha messo nel mirino la prossima gara per giocare una manciata di minuti con l'Udinese.

"Davide Frattesi ha sostenuto ieri un allenamento individuale ad Appiano Gentile. Il centrocampista ha svolto un personalizzato nel centro sportivo nerazzurro – nonostante il giorno libero concesso da Chivu - per riacquisire più velocemente, se possibile, una migliore condizione fisico atletica. Seduto in panchina più per far gruppo che per poter davvero essere eventualmente gettato nella mischia col Torino, Frattesi vuole ora confermare al suo nuovo allenatore e alla società quanto bene possa fare in questa stagione: contro l’Udinese insomma, se non dal il primo minuto, il romano cercherà di iniziare col piede giusto l’annata della sua consacrazione", scrive Tuttosport.