Simbolo del tifo e dell'amore per i colori nerazzurri, lavorando sotto cinque diversi presidenti: oggi avrebbe compiuto 104 anni

Fabio Alampi Redattore 10 dicembre - 15:30

Inconfondibile, inimitabile, ma soprattutto indimenticabile: Peppino Prisco non è stato un interista qualunque. Peppino Prisco è stato l'Interista per eccellenza: una vita passata a servire "sempre e solo l'Inter", lavorando sotto cinque diversi presidenti.

Un vero campione di ironia e arguzia, capace di regalare sorrisi compiaciuti a tutti i tifosi grazie ai suoi colpi di genio, vere e proprie massime che sono entrate nell'immaginario collettivo del mondo nerazzurro.

Nato il 10 dicembre 1921, oggi ricorrono i 104 anni dalla nascita dell'avvocato Prisco: come sempre vogliamo ricordarlo con affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto per l'Inter e i suoi tifosi, che ancora oggi lo portano nei propri cuori nerazzurri.

In occasione dell'anniversario della nascita dell'avvocato Prisco vogliamo riproporre lo speciale che Inter TV ha realizzato per il Secolo di Prisco, il centenario della nascita dell'avvocato. Un contenuto pieno di interismo per ripercorrere la vita e la carriera di Peppino Prisco attraverso le sue parole. Lo speciale andrà in onda nel corso di tutta la giornata anche su Inter TV, disponibile su DAZN e Sky.

Una giornata da celebrare il più grande interista di sempre: una giornata per ricordare Peppino Prisco, che vive ogni giorno nel cuore e nei ricordi dei tifosi nerazzurri.

(inter.it)