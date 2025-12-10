Maurizio Pistocchi, con un post publicato su X, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter contro il Liverpool: "L'Inter perde di stretta misura, 0-1 su rigore per trattenuta di Bastoni su Wirtz trasformato da Szoboszlai, una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d'ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l'Inter ha preso coscienza delle dinamiche corrette e uscendo bene dal pressing ha messo in difficoltà gli avversari.
L'Inter perde in casa contro il Liverpool per un rigore nel finale: fanno discutere alcune decisioni prese dall'arbitro Zwayer
Dopo un gol di Konatè annullato dopo la revisione al Var per un fallo di mani precedente, e un mani di Van Dijk giudicato non punibile, Lautaro con un colpo di testa ha impegnato in una parata complicata Alisson. È stata l'occasione più netta dell'incontro, deciso all'87' da una trattenuta di Bastoni che in un primo tempo l'arbitro tedesco Zwayer aveva ritenuto non punibile ma che, dopo l'OFR, ha determinato la concessione del calcio di rigore.
I due episodi-mani di Van Dijk e trattenuta di Bastoni sono la conferma del diverso metro arbitrale rispetto a quello italiano".
