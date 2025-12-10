Maurizio Pistocchi, con un post publicato su X, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter contro il Liverpool: "L'Inter perde di stretta misura, 0-1 su rigore per trattenuta di Bastoni su Wirtz trasformato da Szoboszlai, una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d'ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l'Inter ha preso coscienza delle dinamiche corrette e uscendo bene dal pressing ha messo in difficoltà gli avversari.