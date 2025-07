Rientri alla Pinetina, il VIDEO dell’Inter: “Primo giorno di scuola”

Il club nerazzurro ha postato sui social le immagini dei primi arrivi ad Appiano in vista del rientro di tutto il gruppo fissato per il 26

Chi non ha partecipato al Mondiale per Club per infortunio è tornato questa mattina alla Pinetina, prima rispetto al resto dei compagni che invece si ritroveranno ad Appiano Gentile il 26 luglio insieme a Chivu. Calhanoglu, Bisseck, Pavard, Zielinski e pure l'ultimo acquisto del club nerazzurro, Bonny, sono arrivati questa mattina a Milano per verificare le loro condizioni fisiche e per cominciare il lavoro di preparazione in vista della nuova stagione.