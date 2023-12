CorSera – Inter più forte anche degli infortuni. E chi rimpiange Onana…

Una vittoria convincente, un segnale importante al campionato: l'Inter batte il Napoli con un netto 0-3 e si riprende la testa della classifica. Così scrive il Corriere della Sera: "Simone Inzaghi non aveva mai vinto a Fuorigrotta ma se c'è un momento giusto per rompere il tabù è questo. L'Inter frena la rincorsa del Napoli e sorpassa la Juve, che per due notti aveva dormito in testa alla classifica. In attesa della sfida tra i maledetti toscani Mazzarri e Allegri, venerdì a Torino, può essere un momento di svolta del campionato.