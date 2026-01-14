"Se è vero che il campionato è una maratona, Cristian Chivu sa bene come percorrerla, avendo vinto in nerazzurro l’ultimo scudetto manciniano e i due con Mourinho in panchina (dei tre titoli, due si sono decisi all’ultima giornata in volata con la Roma). A chi gli ha rinfacciato i problemi, ormai cronici, nei big match contro Napoli, Milan e Juve, lui ha risposto mostrando la classifica. I numeri, nella loro freddezza, sono inconfutabili e l’Inter nel girone di andata (che si chiuderà ufficialmente tra oggi e domani con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa) ha avuto una marcia in più sulla concorrenza grazie a quanto fatto con le ultime dieci squadre in classifica.