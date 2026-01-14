Sicuramente con alcuni limiti, ma l'Inter sta facendo un grande percorso. Soprattutto in campionato, dov'è prima in classifica a dispetto delle premesse di inizio stagione. Su questo e sull'andamento dei nerazzurri si sofferma TuttoSport in edicola stamattina. Si legge nel focus:
TS – Inter, la risposta di Chivu a chi gli rinfaccia i problemi è…
"Se è vero che il campionato è una maratona, Cristian Chivu sa bene come percorrerla, avendo vinto in nerazzurro l’ultimo scudetto manciniano e i due con Mourinho in panchina (dei tre titoli, due si sono decisi all’ultima giornata in volata con la Roma). A chi gli ha rinfacciato i problemi, ormai cronici, nei big match contro Napoli, Milan e Juve, lui ha risposto mostrando la classifica. I numeri, nella loro freddezza, sono inconfutabili e l’Inter nel girone di andata (che si chiuderà ufficialmente tra oggi e domani con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa) ha avuto una marcia in più sulla concorrenza grazie a quanto fatto con le ultime dieci squadre in classifica.
L’Inter le ha vinte tutte, mettendo in fila 27 punti con uno score da schiacciasassi (24 gol fatti, 4 subiti). A San Siro ha messo in fila Torino (5-0), Sassuolo (2-1), Cremonese (4-1) e Fiorentina (3-0); in trasferta ha sbancato Parma (0-2), Genova (1-2), Cagliari (0-2), Verona (1-2) e Pisa (0-2). Alla collezione manca soltanto il Lecce, avversario di stasera quando Chivu - come già accaduto a Parma - dovrebbe cambiare 4-5 uomini rispetto alla partita precedente".
