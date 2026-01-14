Capuano: “C’è una cosa di Inter-Napoli che mi ha sorpreso molto. E Conte…”

"Non mi è piaciuta la costruzione narrativa della settimana che ha preceduto Inter-Napoli", ha detto poi Capuano

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 17:02)

Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha parlato così di Inter-Napoli e della lotta scudetto:

"Il Milan non è in corsa per lo Scudetto: la corsa è tra Inter e Napoli. A San Siro il Napoli ha giocato praticamente in dodici e nel finale aveva più energie dell’Inter. Questo mi ha sorpreso molto.

Il Napoli è costruito per lottare fino all’ultimo minuto per lo Scudetto e per ambire ai quarti di Champions. La prima parte europea non mi è piaciuta, ma ora c’è modo di rimediare. Resta una squadra fortissima e Højlund sta dando un apporto incredibile: a San Siro ha fatto reparto da solo".

Rabbia Conte? — "Non mi è piaciuta la costruzione narrativa della settimana che ha preceduto Inter-Napoli. In campo, invece, la partita era preparata benissimo: è stato un Napoli straordinario, una gara di livello Premier League. Credo che Conte abbia fatto un collegamento mentale con Napoli-Verona, dove a Napoli molti sono convinti di aver subito due torti enormi. Nella testa di Conte quell’episodio, a venti minuti dalla fine, sembrava poter indirizzare partita e campionato. Da lì frustrazione, rabbia, paura. Detto questo, la settimana prima di San Siro poteva essere vissuta con molta più serenità".