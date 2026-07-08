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Pellegatti: “Milan potrebbe avere altri 100 mln per il mercato. Amorim? Anche Chivu…”

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Carlo Pellegatti, su Youtube, ha parlato del mercato del Milan e anche di Amorim, citando anche l'anno di Chivu all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del mercato del Milan, che ha già ufficializzato Goncalo Ramos dal PSG e sta chiudendo Gila con la Lazio:

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"Mi dicono: 'hai già perdonato Cardinale'. No, sto facendo cronaca, sto informando. Non devo dire che ha preso Gila e Ramos? Dobbiamo dirlo se li ha presi, questo è un buon punto di partenza. Bisogna capire poi le cessioni, chi arriverà ancora, colmare le lacune.

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Amorim è un'incognita come tutti gli allenatori nuovi, anche De Zerbi al Tottenham, anche Farioli al Porto era un'incognita e sto prendendo tutti gli allenatori che hanno lavorato bene, anche Chivu all'Inter era un'incognita, sono tutte incognite quando arriva un allenatore nuovo"

Milan Ibrahimovic Cardinale
Getty Images

"Il Milan ha speso 100 mln? E c'è una voce, 'altri 100 mln'. Probabilmente Cardinale li aveva questi soldi, chi gestiva non ha mai capito ma noi l'abbiamo detto mille volte la differenza tra costo e investimento, si può vincere lo scudetto del bilancio ma è fine a se stesso. Per andare in Champions bisogna investire, la Champions poi ti ridà altri soldi"

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