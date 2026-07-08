Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del mercato del Milan, che ha già ufficializzato Goncalo Ramos dal PSG e sta chiudendo Gila con la Lazio:
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Pellegatti: “Milan potrebbe avere altri 100 mln per il mercato. Amorim? Anche Chivu…”
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"Mi dicono: 'hai già perdonato Cardinale'. No, sto facendo cronaca, sto informando. Non devo dire che ha preso Gila e Ramos? Dobbiamo dirlo se li ha presi, questo è un buon punto di partenza. Bisogna capire poi le cessioni, chi arriverà ancora, colmare le lacune.
Amorim è un'incognita come tutti gli allenatori nuovi, anche De Zerbi al Tottenham, anche Farioli al Porto era un'incognita e sto prendendo tutti gli allenatori che hanno lavorato bene, anche Chivu all'Inter era un'incognita, sono tutte incognite quando arriva un allenatore nuovo"
"Il Milan ha speso 100 mln? E c'è una voce, 'altri 100 mln'. Probabilmente Cardinale li aveva questi soldi, chi gestiva non ha mai capito ma noi l'abbiamo detto mille volte la differenza tra costo e investimento, si può vincere lo scudetto del bilancio ma è fine a se stesso. Per andare in Champions bisogna investire, la Champions poi ti ridà altri soldi"
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