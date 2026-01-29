Nicola Ventola, intervenuto su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Borussia Dortmund

Marco Astori Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 21:46)

L'ex calciatore Nicola Ventola, intervenuto su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Borussia Dortmund: "Non è facile vincere a Dortmund, ha rischiato all'inizio con l'occasione di Guirassy.

Però alla fine l'Inter ha meritato, ha creato qualcosina in più: non una bella partita, ma ti fa vedere che delle italiane l'Inter è la più solida e la più pronta. Una bella vittoria: un peccato non essere nelle prime otto, se arriva il Benfica nel sorteggio e succede qualcosa di strano apriti cielo.

Dimarco? Quando ha segnato mi è venuto in mente lo spareggio dell'Italia, mi è venuto in mente lui come giocatore decisivo: farei a meno di qualcun altro, quando ha segnato ho detto "che Dio benedica Dimarco" per marzo".