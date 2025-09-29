L'Inter sembra aver trovato la strada giusta. Dopo un inizio claudicante condito da due sconfitte in quattro gare, la squadra di Chivu ha svoltato e arriva al match contro lo Slavia Praga con tre vittorie consecutive. "Non è un errore pensare che l'Inter abbia ritrovata se stessa proprio perdendo a Torino, una partita che stava vincendo a pochi minuti dalla fine. Poteva entrare in crisi, invece s'è immediatamente rialzata, prendendo le cose positive nascoste dentro quella rocambolesca sconfitta. Una mano gliel'ha data il calendario, Ajax, Sassuolo e Cagliari non erano certo avversari fra i più temibili, però tutto il resto la banda Chivu l'ha fatto da sé, vincendo al debutto in Champions League e ritrovando il passo in campionato", si legge sul Giornale.