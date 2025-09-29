Il telecronista ha detto la sua sull'impiego dell'attaccante che ha segnato contro il Cagliari il primo gol in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 16:19)

«La gestione di Pio Esposito che Chivu sta facendo è una gestione eccellente». Così Riccardo Trevisanisu Mediaset ha parlato del lavoro dell'allenatore nerazzurro con il giovane attaccante che ha segnato con il Cagliari il primo gol in Serie A dopo essere entrato dalla panchina sostituendo Thuram.

Il gol del giovane azzurro è arrivato nel momento più delicato della partita, quando l'Inter, pur avendo creato molto, non riusciva a chiudere la gara e il Cagliari aveva colpito un palo clamoroso al 73esimo. Da un angolo battuto da Sebastiano Esposito, Folorunsho ha colpito clamorosamente il palo alla sinistra di Josep Martinez.

«Non è facile in questo momento in cui c'è un meme al minuto dappertutto su Pio Esposito, lui non sta avendo paura di rischiarlo. Ero a Juve-Inter e ha esultato più al gol di Esposito che davanti al 3-2 di Thuram contro i bianconeri a Torino», ha aggiunto ancora Trevisani su come Chivu sta gestendo l'attaccante con cui ha lavorato anche in Primavera.

(Fonte: Pressing)