Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter si è rialzata in Champions. I nerazzurri hanno battuto l'Ajax all'Amsterdam Arena grazie a una doppietta di Thuram. Il Giornale analizza così la prova della squadra di Chivu: "L'euro Inter dà una spallata alla crisi e vince sul campo dell'Ajax. Come doveva e come serviva. Doppio Thuram, mattatore volante. Stavolta nessuno oserà rinfacciargli la risata a 32 denti, che è invece il manifesto della gioia nerazzurra. Per la rivoluzione, c'è tempo. Chivu parte con 9 dei giocatori già titolari a Torino e soprattutto con 8 di quelli in campo il 31 maggio contro il PSG. È presto per dire che stia sconfessando il mercato, ma di certo, a oggi, non deve sembrargli di grande ausilio (con la minuscola). Di certo, lui ai problemi psicologici ha smesso di pensare da un po'".
Inter, per la rivoluzione c’è tempo. Pio centravanti vero. Chivu? Presto per dire che stia…
"È Pio Esposito a fare coppia con Thuram. La coppia funziona, al netto del valore di un avversario che si sapeva essere inferiore. Per il giovane Pio, nessun gol e una sola vera occasione per segnarlo, quasi al tramonto della partita, ma il suo debutto in Europa è davvero a testa alta, dalla porta principale e fra gli applausi. Fisico, personalità, senso della posizione. Un centravanti vero, un ventenne che farà tanta strada. Bravo Chivu a preferirlo subito a Bonny".
"L'Ajax fa quello che Chivu continua a dire di volere dall'Inter, cioè l'aggressione molto alta ai portatori di palla avversari. L'Inter invece lascia giocare, altro che pressing, si sa più forte e sa di poter segnare e vincere in tanti modi. Anche da calcio d'angolo, vale lo stesso. Ed è più facile se hai uno bravo a calciarli (e l'Inter ne hai persino due) e una batteria di torri che svettano nell'area nemica. Doppio angolo di Calhanoglu e doppio Thuram, già 38 gol in 100 partite tonde con l'Inter, 5 nelle prime 4 partite di stagione e 3 di testa in 4 giorni. Calhanoglu e Thuram, la coppia del like malandrino. Anche Sommer mette la firma sulla vittoria che vale all'Inter la giusta partenza in Europa, rasserena l'ambiente almeno fino alla prossima volta e permette a Chivu di pensare subito al campionato senza dovere incrociare nuovi fantasmi".
(Il Giornale)
