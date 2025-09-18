Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter si è rialzata in Champions. L'analisi del Giornale

Gianni Pampinella Redattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 16:16)

Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter si è rialzata in Champions. I nerazzurri hanno battuto l'Ajax all'Amsterdam Arena grazie a una doppietta di Thuram. Il Giornale analizza così la prova della squadra di Chivu: "L'euro Inter dà una spallata alla crisi e vince sul campo dell'Ajax. Come doveva e come serviva. Doppio Thuram, mattatore volante. Stavolta nessuno oserà rinfacciargli la risata a 32 denti, che è invece il manifesto della gioia nerazzurra. Per la rivoluzione, c'è tempo. Chivu parte con 9 dei giocatori già titolari a Torino e soprattutto con 8 di quelli in campo il 31 maggio contro il PSG. È presto per dire che stia sconfessando il mercato, ma di certo, a oggi, non deve sembrargli di grande ausilio (con la minuscola). Di certo, lui ai problemi psicologici ha smesso di pensare da un po'".

"È Pio Esposito a fare coppia con Thuram. La coppia funziona, al netto del valore di un avversario che si sapeva essere inferiore. Per il giovane Pio, nessun gol e una sola vera occasione per segnarlo, quasi al tramonto della partita, ma il suo debutto in Europa è davvero a testa alta, dalla porta principale e fra gli applausi. Fisico, personalità, senso della posizione. Un centravanti vero, un ventenne che farà tanta strada. Bravo Chivu a preferirlo subito a Bonny".

"L'Ajax fa quello che Chivu continua a dire di volere dall'Inter, cioè l'aggressione molto alta ai portatori di palla avversari. L'Inter invece lascia giocare, altro che pressing, si sa più forte e sa di poter segnare e vincere in tanti modi. Anche da calcio d'angolo, vale lo stesso. Ed è più facile se hai uno bravo a calciarli (e l'Inter ne hai persino due) e una batteria di torri che svettano nell'area nemica. Doppio angolo di Calhanoglu e doppio Thuram, già 38 gol in 100 partite tonde con l'Inter, 5 nelle prime 4 partite di stagione e 3 di testa in 4 giorni. Calhanoglu e Thuram, la coppia del like malandrino. Anche Sommer mette la firma sulla vittoria che vale all'Inter la giusta partenza in Europa, rasserena l'ambiente almeno fino alla prossima volta e permette a Chivu di pensare subito al campionato senza dovere incrociare nuovi fantasmi".

