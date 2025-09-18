Inizia con una vittoria la Champions 2025/26 dell'Inter. Grazie a una doppietta di Marcus Thuram, i nerazzurri hanno battuto l'Ajax all'Amsterdam Arena.
Pistocchi: "Inter merita ma non entusiasma, questa l'impressione. Buon esordio di Esposito"
Pistocchi: “Inter merita ma non entusiasma, questa l’impressione. Buon esordio di Esposito”
Su X il giornalista analizza la vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax
Su X Maurizio Pistocchi analizza così la gara della squadra di Chivu: "Nella prima di Champions vince solo l’Inter, merita ma non entusiasma: sullo 0:0 la salva Sommer con una enorme parata su Gods , poi arrivano i gol da palla inattiva di Thuram. Ma, contro un modesto Ajax, i nerazzurri faticano sia in attacco - nonostante il buon esordio di Esposito - che in difesa, dando l’impressione di essere in molti uomini ancora indietro come condizione".
