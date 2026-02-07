FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Jeda: “Inter, importante il lavoro di Chivu. Questo fa la differenza. Se non sai…”

ultimora

Jeda: “Inter, importante il lavoro di Chivu. Questo fa la differenza. Se non sai…”

Jeda: “Inter, importante il lavoro di Chivu. Questo fa la differenza. Se non sai…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro del tecnico
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Jeda: “Inter, importante il lavoro di Chivu. Questo fa la differenza. Se non sai…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore Jeda ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter."E' nella gestione di una grande squadra che fai la differenza".

Inter Chivu
Getty Images

"Se non sai gestire i grandi campioni è complicato. Di tecnico cosa puoi insegnare a quei calciatori? Serve gestirli. E' stato importante il lavoro di Chivu. Bravo anche Fabregas, che si è calato bene nella Serie A velocemente. Anche se il Como ha speso tanto sul mercato, non dimentichiamocelo".

(TMW Radio)

Leggi anche
Bonanni: “Totti alla Roma come Zanetti all’Inter. E sulla Juventus dico...
Euro 2032, lavori al Maradona: dove giocherà il Napoli? La decisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA