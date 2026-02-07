Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore Jeda ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter."E' nella gestione di una grande squadra che fai la differenza".

"Se non sai gestire i grandi campioni è complicato. Di tecnico cosa puoi insegnare a quei calciatori? Serve gestirli. E' stato importante il lavoro di Chivu. Bravo anche Fabregas, che si è calato bene nella Serie A velocemente. Anche se il Como ha speso tanto sul mercato, non dimentichiamocelo".