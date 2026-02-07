Bonanni: “Totti alla Roma come Zanetti all’Inter. E sulla Juventus dico che…”

"Nei primi trenta minuti aveva creato due o tre palle gol. La Juventus ha fatto un buon primo tempo, ma alla prima occasione l'Atalanta ha fatto gol. Da lì la partita è cambiata, ma ripeto che ad oggi le prospettive bianconere sono diverse. Quando la si deve affrontare lo si fa sempre con un po' di timore. Sul rigore poi dico che per il regolamento di oggi sia da assegnare. A questo punto tanto vale assegnare sempre il penalty ogni volta che il pallone tocca il braccio. Il concetto di volontarietà invece lo escluderei, perché anche quello è soggettivo".