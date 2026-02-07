Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del KO della Juventus in Coppa Italia contro l'Atalanta:
ultimora
Bonanni: “Totti alla Roma come Zanetti all’Inter. E sulla Juventus dico che…”
"Nei primi trenta minuti aveva creato due o tre palle gol. La Juventus ha fatto un buon primo tempo, ma alla prima occasione l'Atalanta ha fatto gol. Da lì la partita è cambiata, ma ripeto che ad oggi le prospettive bianconere sono diverse. Quando la si deve affrontare lo si fa sempre con un po' di timore. Sul rigore poi dico che per il regolamento di oggi sia da assegnare. A questo punto tanto vale assegnare sempre il penalty ogni volta che il pallone tocca il braccio. Il concetto di volontarietà invece lo escluderei, perché anche quello è soggettivo".
Totti alla Roma—
"È stato un grandissimo giocatore ed è una grande persona, ma ce da capire che ruolo potrà ricoprire. Mi piacerebbe capire che tipo di collegamento possa avere in questa società. Lo vedrei bene come uno Zanetti all'Inter o come Chiellini alla Juventus. Di sicuro deve trovare una collocazione nella Roma, ma dev'essere messo nelle condizioni migliori per incidere. L'ultima mansione che aveva avuto alla Roma non lo aveva valorizzato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA