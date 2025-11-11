Dopo undici giornate a guidare la classifica di Serie A sono Inter e Roma. Una sorpresa viste le premesse che accompagnavano le due squadre prima dell'inizio della stagione. Da una parte Chivu accolto tra lo scetticismo generale, dall'altra Gasperini atteso da una sfida complicata in una realtà esigente verso la propria squadra.
"La grande novità espressa dal campionato, ovvero della diarchia in vetta alla classifica tra l’Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gasperini: 24 panchine in Serie A uno, 610 l’altro. Già e il fatto che Inter e Roma guidino a braccetto la classifica è soltanto apparentemente sorprendente. Vero è che Chivu è un deb, ma ha raccolto da Simone Inzaghi un’Inter vice-campione d’Europa, che ha perso uno scudetto da favorita e il cui organico è stato rinforzato nel reparto che aveva dato più problemi al suo predecessore: l’attacco", sottolinea Tuttosport.
"Bonny ed Esposito garantiscono ben altra qualità alle spalle di Lautaro e Thuram. La Roma invece nel 2025 viaggia a ritmi da scudetto, come certificato dalla classifica nell’anno solare e Gasperini - nonostante le difficoltà legate proprio alla batteria degli attaccanti - è riuscito a dare continuità all’exploit di Claudio Ranieri nella prima parte dell’anno grazie alla solidità dell’impianto di gioco".
"L’ultima sosta di campionato da qui a marzo segna uno spartiacque: la stagione entrerà nella fase decisiva, anche se - ovviamente - non definitiva e quando l’attività di club si fermerà nuovamente per lasciare spazio alle nazionali le carte saranno (quasi) tutte scoperte. Questo implica un vero stress-test per Chivu e Gasperini, uniti anche nella necessità di immergersi in acque mai solcate considerato che tanto Chivu (ovviamente nei panni dell’allenatore), quanto Gasperini mai sono mai stati in lotta per lo scudetto guidando una grande del nostro calcio. Un motivo in più che rende ancor più affascinante il campionato".
(Tuttosport)
