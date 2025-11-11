"La grande novità espressa dal campionato, ovvero della diarchia in vetta alla classifica tra l’Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gasperini: 24 panchine in Serie A uno, 610 l’altro. Già e il fatto che Inter e Roma guidino a braccetto la classifica è soltanto apparentemente sorprendente. Vero è che Chivu è un deb, ma ha raccolto da Simone Inzaghi un’Inter vice-campione d’Europa, che ha perso uno scudetto da favorita e il cui organico è stato rinforzato nel reparto che aveva dato più problemi al suo predecessore: l’attacco", sottolinea Tuttosport.