Gattuso fa i conti con i cartellini nelle ultime due giornate del girone eliminatorio di qualificazione ai Mondiali 2026

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 23:30)

Mancano due partite alla conclusione del girone di qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Nella prima gara, quella di giovedì 13 contro la Moldavia non ci sarà Barella che è squalificato, ma il ct Gennaro Gattuso ha annunciato che Tonali non ci sarà sicuramente nella gara contro la Norvegia del 16 novembre perché in caso di ammonizione perderebbe la prima gara dei playoff: "E non possiamo permettercelo", ha detto. Nella stessa situazione del giocatore del Newcastle si trovano il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi e Andrea Cambiaso che però non giocano da titolari.

Per questo Tonali dovrebbe partire dal primo minuto nella gara contro la Moldavia perché in caso di giallo salterebbe la Norvegia ma non la gara dei play-off. Si fanno questi calcoli dando per scontata la vittoria della Norvegia contro l'Estonia. Con una vittoria Haaland e compagni non sarebbero più raggiungibili in cima alla classifica del girone. La partita tra la Norvegia e l'Estonia si giocherà prima della gara degli Azzurri contro la Moldavia quindi sicuramente sarà tutto più chiaro prima del fischio d'inizio.

Nella gara contro la Norvegia tornerebbe Barellada titolare a centrocampo e con uno tra Locatelli e Ricci e in regia Cristante si potrebbe risparmiare anche Frattesi che è nella stessa situazione di Tonali quanto a gialli.

(Fonte: SM)