Mancano due partite alla conclusione del girone di qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Nella prima gara, quella di giovedì 13 contro la Moldavia non ci sarà Barella che è squalificato, ma il ct Gennaro Gattuso ha annunciato che Tonali non ci sarà sicuramente nella gara contro la Norvegia del 16 novembre perché in caso di ammonizione perderebbe la prima gara dei playoff: "E non possiamo permettercelo", ha detto. Nella stessa situazione del giocatore del Newcastle si trovano il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi e Andrea Cambiaso che però non giocano da titolari.
Italia, niente Norvegia per Tonali: timore giallo. E pure Frattesi…
Per questo Tonali dovrebbe partire dal primo minuto nella gara contro la Moldavia perché in caso di giallo salterebbe la Norvegia ma non la gara dei play-off. Si fanno questi calcoli dando per scontata la vittoria della Norvegia contro l'Estonia. Con una vittoria Haaland e compagni non sarebbero più raggiungibili in cima alla classifica del girone. La partita tra la Norvegia e l'Estonia si giocherà prima della gara degli Azzurri contro la Moldavia quindi sicuramente sarà tutto più chiaro prima del fischio d'inizio.
Nella gara contro la Norvegia tornerebbe Barellada titolare a centrocampo e con uno tra Locatelli e Ricci e in regia Cristante si potrebbe risparmiare anche Frattesi che è nella stessa situazione di Tonali quanto a gialli.
