Libero ‘consiglia’ Gattuso: “Bastoni e Calafiori fortissimi ma in difesa dovrebbe giocare…”

"Domani sera contro l’Estonia non sarà Mancini a guidare la difesa azzurra bensì Bastoni e Calafiori, fortissimi entrambi, questo è chiaro, ma forse non perfettamente complementari come centrali di una linea a quattro. Il ragionamento del ct è chiaro: Mancini me lo gioco contro Nazionali più forti dell’Estonia, infatti è probabile che ciò accada martedì contro Israele, ma siamo sicuri non sia necessario averlo sempre in campo, anche per aiutare i terzini Di Lorenzo e Dimarco, abituati a guardare avanti nei loro club?

Mancini è il tipico giocatore “brutto e cattivo” di cui si vorrebbe fare ameno in nome del calcio offensivo, del bel giuoco, ma che a un certo punto diventa necessario. L’architrave su cui il bel giuoco si poggia", si legge su Libero che poi aggiunge: "Ci sono caratteristiche che Gattuso non può non apprezzare, dato che con i difensori come Mancini ci ha giocato tutta una vita. Ed è vero che gli ha dato fiducia per 90’ contro Israele all’andata e ne è stato parzialmente tradito, dato che la difesa ha fatto acqua incassando 4 gol, ma un piccolo alibi c’è: Mancini non giocava nell’Italia dall’orribile ottavo di finale dell’Europeo contro la Svizzera. Viene buttato nella mischia nelle situazioni più delicate (a conferma di quanto accennavamo in precedenza), senza aver mai la possibilità di acquisire in azzurro la stessa fiducia mostrata in giallorosso".