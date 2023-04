Inter, obiettivo piazzamento Champions: la sfida con la Salernitana vista dai bookies

La lotta per rimanere tra le prime quattro in classifica si fa sempre più complessa. Ai ragazzi di Inzaghi non saranno più concessi errori

Gianni Pampinella

Il pareggio strappato in extremis nell’andata della semifinale di Coppa Italia in casa della Juventus ha riscattato in parte un periodo molto complicato in casa Inter. La lotta per rimanere tra le prime quattro in classifica si fa sempre più complessa e, d’ora in poi, ai ragazzi di Simone Inzaghi non saranno più concessi errori. In attesa dell’impegno europeo contro il Benfica della prossima settimana, nell’anticipo di Serie A del venerdì sera l’avversario è una Salernitana reduce da 4 pareggi consecutivi, che non perde dallo 0-2 casalingo del 19 febbraio contro la Lazio. Riuscirà l’ex interista Paulo Sousa (in maglia nerazzurra dal 1998 al 2000) ad arginare la voglia di rivalsa degli avversari?

Secondo i bookies, sarà il segno 2 a farla da padrone all’Arechi. Trend negativo in trasferta da sfatare - Oltre alla striscia di tre sconfitte consecutive in campionato, l’Inter si trova a fare i conti con un percorso assai negativo lontano dalle mura amiche. L’ultimo blitz esterno risale ormai infatti al 28 gennaio scorso, all’1-2 sulla Cremonese. Per Betclic, questa potrebbe essere la volta buona: il successo di Lautaro e compagni è infatti dato a 1.42, mentre molto più remota appare l’ipotesi di un pari, a 4.78 (per Sisal a 4.50), o di un’affermazione campana, a 7.20. La verve offensiva della squadra di Inzaghi fatica ancora a tornare quella di un tempo, ma per questo incrocio Betclic ritiene più probabile un Over 2.5, a 1.70, rispetto a un Under 2.5, a 2.08.

Il 17 dicembre 2021 la Salernitana fu travolta da una cinquina firmata da Perišić, Dumfries, Sánchez, Lautaro e Gagliardini. Per questa occasione, il risultato più probabile secondo Betclic è lo 0-2, dato a 7.50. C’è bisogno di vedere la Lu-La - Per uscire dalla crisi di punti e di gol, l’Inter dovrebbe affidarsi ai suoi “fedelissimi” Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, le cui chance di andare in gol sono stimate rispettivamente a 2.50 e 2.25 da Betclic. A 2.50 anche Edin Džeko, che non trova una gioia personale in Serie A addirittura dall’1-0 al Napoli del 4 gennaio. Per la Salernitana occhio al pericolosissimo Boulaye Dia, a 4.50, e al sempre temibile ex Antonio Candreva, a 6.50.