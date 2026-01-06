L'Inter ha vinto contro il Bologna con un netto 3-1 e si è ripresa la vetta della classifica. Una vittoria arrivata in maniera chiara e limpida anche se i nerazzurri hanno creato un'infinità di occasioni da gol, colpendo anche una traversa con Lautaroe trovando un Ravaglia clamoroso, autore di almeno tre parate di assoluto livello su Bastoni, Lautaro e Dimarco.