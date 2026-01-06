L'Inter ha vinto contro il Bologna con un netto 3-1 e si è ripresa la vetta della classifica. Una vittoria arrivata in maniera chiara e limpida anche se i nerazzurri hanno creato un'infinità di occasioni da gol, colpendo anche una traversa con Lautaroe trovando un Ravaglia clamoroso, autore di almeno tre parate di assoluto livello su Bastoni, Lautaro e Dimarco.
Contro il Bologna è arrivata la vittoria numero 13 del campionato dell'Inter, la 7° a San Siro dove i nerazzurri segnano a raffica
Analizzando il percorso fin qui delle 20 squadre di Serie A, si evince come l'Inter abbia un trend praticamente fuori categoria rispetto alle altre. E questo può essere un buon auspicio, anche perché i nerazzurri affronteranno il Napoli a San Siro domenica in un big-match che dirà molto dello stato di forma e del valore di entrambe. Senza dimenticare che, sempre al Meazza, ci sarà poi a metà febbraio l'incrocio con la Juventus.
Ecco quanti gol hanno segnato le venti squadre italiane, in casa, a due partite dalla fine del girone d'andata. L'Inter domina nettamente.
