Inter, per Sanchez ultima grande occasione della carriera. È strano rileggere quel post…

Un anno fa era impossibile ipotizzare un ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro. L'Inter aveva perfino pagato una buonuscita pur di liberarsi del cileno. Un anno dopo la situazione è completamente cambiata. Infatti, Sanchez è pronto a vestire nuovamente la maglia dell'Inter. "Il cileno, intanto, si gioca l’ultima grande occasione della carriera, in quella Milano nerazzurra che appena un anno fa lasciò in fretta, con saluto polemico via social: «Lascio tre trofei dopo undici anni… Grazie e in bocca al lupo. Ci vediamo presto». Che strano rileggere oggi quel messaggio, sembra proprio che Alexis sapesse già cosa sarebbe successo dodici mesi dopo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.