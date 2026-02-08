FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Sassuolo avversario ostico: Berardi e doppio KO emblematico… I precedenti

ultimora

Inter, Sassuolo avversario ostico: Berardi e doppio KO emblematico… I precedenti

Inter, Sassuolo avversario ostico: Berardi e doppio KO emblematico… I precedenti - immagine 1
I numeri dei confronti tra i nerazzurri e i neroverdi e il doppio precedente nella stagione dello Scudetto della seconda stella
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un avversario ostico e una sfida che non rievoca spesso buoni ricordi. L’Inter si appresta ad affrontare il Sassuolo, un confronto con una storia giovane in Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ma la squadra neroverde si è rivelata presto come un avversario particolarmente ostico per quella nerazzurra. Basti pensare a quanto accaduto nell’anno della seconda stella: doppia vittoria per la formazione emiliana, poi retrocessa a fine campionato. Il bilancio complessivo, così, è quasi in equilibrio, con 11 successi per l’Inter e ben 10 per il Sassuolo. Vantaggio nerazzurro risicato anche al Mapei: 6 vittorie contro 5”.

Inter, Sassuolo avversario ostico: Berardi e doppio KO emblematico… I precedenti- immagine 2
Getty Images

Lo spauracchio per i nerazzurri resta sempre lui, Domenico Berardi:

“A guastare le feste è stato spesso Berardi, capace di rifilare ben 8 “dispiaceri” in 17 incroci con l’Inter. Ovvio che sarà ancora una volta l’osservato speciale della sfida di questo pomeriggio”.

Leggi anche
Borghi: “Rigore Napoli? Nessun step on foot. Vero che ci sono dei codici, ma il...
Costacurta: “Rigore al Napoli? Bisogna impedire ai giocatori di fare questi interventi in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA