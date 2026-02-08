I numeri dei confronti tra i nerazzurri e i neroverdi e il doppio precedente nella stagione dello Scudetto della seconda stella

Un avversario ostico e una sfida che non rievoca spesso buoni ricordi. L’Inter si appresta ad affrontare il Sassuolo, un confronto con una storia giovane in Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ma la squadra neroverde si è rivelata presto come un avversario particolarmente ostico per quella nerazzurra. Basti pensare a quanto accaduto nell’anno della seconda stella: doppia vittoria per la formazione emiliana, poi retrocessa a fine campionato. Il bilancio complessivo, così, è quasi in equilibrio, con 11 successi per l’Inter e ben 10 per il Sassuolo. Vantaggio nerazzurro risicato anche al Mapei: 6 vittorie contro 5”.