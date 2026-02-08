Il giornalista si è soffermato sul rigore assegnato al Napoli a Marassi e che è valso i tre punti per la squadra di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 01:02)

Stefano Borghi, giornalista di Skysport, ha commentato il rigore assegnato al Napoli a Marassi all'ultimo minuto e che è servito alla squadra di Conte per vincere due a tre la sfida contro la formazione di De Rossi. Lo stesso allenatore rossoblù ha parlato di modi di difendere che non possono essere più attuati perché vengono assegnati rigori come quelli assegnati nella gara con la formazione di Conte.

E Billy Costacurta negli studi di Skysport aveva sottolineato altrettanto che va insegnato ai calciatori a non fare quei tipi di fallo che vengono ormai fischiati spesso. «Vero che il calcio è cambiato, che ci sono cose codificate, vero che c'è lo step on foot, ma quello su Vergara non lo è», ha detto il giornalista.

«Perché non schiaccia il piede sul terreno, striscia con i tacchetti il terreno di gioco. Così come è leggera la trattenuta di Juan Jesus che porta all'espulsione. Si può superare la gabbia della codifica e interpretare un filino meglio. Continuo a pensare che il problema sia nell'interpretazione, il problema è interpretare quello che accade sul campo», ha concluso Borghi.

(fonte: SS24)